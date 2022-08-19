Стерлитамак
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фото пользователя Tatuana43
прогуляться, перекусить

От пользователя @Tatuana43

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Прогуляться в воскресенье вечером.

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