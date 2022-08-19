Стерлитамак: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Nika16 пообщаться

Хочу найти лучшую подругу, разговаривать с ней и гулять.

@Nika16


фото пользователя Tatuana43 прогуляться, перекусить

Почитаем журналы

@Tatuana43


фото пользователя ruben прогуляться, перекусить

Прогуляться в воскресенье вечером.

@ruben


Как найти друзей в г. Стерлитамак

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: