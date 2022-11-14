пообщаться

От пользователя @islam95

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Ставрополь → Другое Прогуляться по городу

Ставрополь → Другое прогуляться по городу, пообщаться ☺️

Ставрополь → Другое Хотел бы по общаться

Ставрополь → Другое Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)

Ставрополь → Другое Походы в спортзал

Ставрополь → Другое прогуляться и поснимать стрит-фото, или где-нибудь сесть порисовать

Ставрополь → Другое Сбор для игры в настолки

Ставрополь → Другое Хочу замёрзнуть до смерти

Ставрополь → Другое желание прогулялся, и подышать воздухом

Ставрополь → Другое Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

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