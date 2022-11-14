Ставрополь
Ставрополь
пообщаться
От пользователя @islam95
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прогуляться и поснимать стрит-фото, или где-нибудь сесть порисовать
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Хотел бы по общаться
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