Ставрополь
Прогуляться, пообщаться, перекусить

прогуляться, перекусить

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желание прогулялся, и подышать воздухом

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