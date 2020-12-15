В целом хочу завести новых друзей, возможно найти единомышленников. Можно пофоткаться и перекусить в приятном месте

От пользователя @Natasha19

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Ставрополь → Другое Я хочу найти соседку на подселение к себе в квартиру)

Ставрополь → Другое Пообщаться с интересными людьми без вредных привычек

Ставрополь → Другое Можно выгулять своих питомцев

Ставрополь → Другое Сбор для игры в настолки

Ставрополь → Другое Даты можно редактировать. Я за всё:

Ставрополь → Другое Хотел бы по общаться

Ставрополь → Другое Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

Ставрополь → Другое Хочу замёрзнуть до смерти

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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