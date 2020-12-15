Ставрополь
прогуляться по городу, пообщаться ☺️
прогуляться, перекусить
В целом хочу завести новых друзей, возможно найти единомышленников. Можно пофоткаться и перекусить в приятном месте
От пользователя @Natasha19
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