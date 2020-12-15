Ставрополь
прогуляться по городу, пообщаться ☺️

фото пользователя Natasha19
прогуляться, перекусить

В целом хочу завести новых друзей, возможно найти единомышленников. Можно пофоткаться и перекусить в приятном месте

От пользователя @Natasha19

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