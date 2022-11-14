прогуляться, перекусить

От пользователя @Maxiim

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Ставрополь → Другое Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)

Ставрополь → Другое Хотел бы по общаться

Ставрополь → Другое Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения

Ставрополь → Другое Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

Ставрополь → Другое Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

Ставрополь → Другое Даты можно редактировать. Я за всё:

Ставрополь → Другое Покататься на роликах

Ставрополь → Другое Хочу замёрзнуть до смерти

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