Ставрополь
Прогуляться, перекусить
прогуляться, перекусить
От пользователя @Laro4ka
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Я хочу найти соседку на подселение к себе в квартиру)
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Можно погулять вместе. Посетить заведение. Пофоткать друг друга.
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Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения
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желание прогулялся, и подышать воздухом
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