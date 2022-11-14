прогуляться, перекусить

От пользователя @Ser777

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Ставрополь → Другое Даты можно редактировать. Я за всё:

Ставрополь → Другое желание прогулялся, и подышать воздухом

Ставрополь → Другое Хочу замёрзнуть до смерти

Ставрополь → Другое Я хочу найти соседку на подселение к себе в квартиру)

Ставрополь → Другое Пообщаться с интересными людьми без вредных привычек

Ставрополь → Другое встретиться с смелой девушкой

Ставрополь → Другое Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)

Ставрополь → Другое Прогуляться в центре города

Ставрополь → Другое Хотел бы по общаться

Ставрополь → Другое Прогуляться по городу

Ставрополь → Другое Можно выгулять своих питомцев

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