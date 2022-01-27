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От пользователя @Kristi3

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Ставрополь → Другое Можно выгулять своих питомцев

Ставрополь → Другое желание прогулялся, и подышать воздухом

Ставрополь → Другое Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения

Ставрополь → Другое Хочу замёрзнуть до смерти

Ставрополь → Другое Даты можно редактировать. Я за всё:

Ставрополь → Другое Хотел бы по общаться

Ставрополь → Другое Пообщаться с интересными людьми без вредных привычек

Ставрополь → Другое Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

Ставрополь → Другое прогуляться и поснимать стрит-фото, или где-нибудь сесть порисовать

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