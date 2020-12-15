Ставрополь
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Другие мероприятия в городе Ставрополь

маленькое фото пользователя mia69
Ставрополь → Другое

Узнать город

маленькое фото пользователя Laro4ka
Ставрополь → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Mishel
Ставрополь → Другое

Можно погулять вместе. Посетить заведение. Пофоткать друг друга.

маленькое фото пользователя BananaParty
Ставрополь → Другое

Хочу замёрзнуть до смерти

маленькое фото пользователя edyapups
Ставрополь → Другое

Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

маленькое фото пользователя Olgatitova_top
Ставрополь → Другое

Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения

маленькое фото пользователя Melani.kkk
Ставрополь → Другое

Я хочу найти соседку на подселение к себе в квартиру)

маленькое фото пользователя bnjbmk
Ставрополь → Другое

Погулять, поесть пиццы

маленькое фото пользователя mirimika
Ставрополь → Другое

прогуляться и поснимать стрит-фото, или где-нибудь сесть порисовать

маленькое фото пользователя Natasha19
Ставрополь → Другое

прогуляться по городу, пообщаться ☺️

маленькое фото пользователя kisbodiest
Ставрополь → Другое

Можно выгулять своих питомцев

маленькое фото пользователя EmperorEbalai
Ставрополь → Другое

Походы в спортзал

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