Покататься в парке победы. За пределами парка кататься желания нет(т.к. в основном везде плитка😅). Катаюсь вроде нормально (ну по крайней мере не падаю 😅) и могу попробовать помочь научиться (тормозить не научу, т.к. сам не умею 🤣)

От пользователя @CherTolik

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Ставрополь → Другое Хочу замёрзнуть до смерти

Ставрополь → Другое Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

Ставрополь → Другое Даты можно редактировать. Я за всё:

Ставрополь → Другое Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

Ставрополь → Другое прогуляться по городу, пообщаться ☺️

Ставрополь → Другое Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)

Ставрополь → Другое Хотел бы по общаться

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