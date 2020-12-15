Ставрополь
Покататься на роликах
Покататься в парке победы. За пределами парка кататься желания нет(т.к. в основном везде плитка😅). Катаюсь вроде нормально (ну по крайней мере не падаю 😅) и могу попробовать помочь научиться (тормозить не научу, т.к. сам не умею 🤣)
От пользователя @CherTolik
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Даты можно редактировать. Я за всё:
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