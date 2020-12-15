Ставрополь

У меня слишком много лени и слишком мало мотивации на спорт, ищу кого-то для совместного пересиливания себя и коллективных походов в спортзал

От пользователя @EmperorEbalai

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