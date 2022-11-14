От пользователя @bnjbmk

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Ставрополь → Другое Хочу замёрзнуть до смерти

Ставрополь → Другое Можно погулять вместе. Посетить заведение. Пофоткать друг друга.

Ставрополь → Другое Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

Ставрополь → Другое Прогуляться по городу

Ставрополь → Другое Прогуляться в центре города

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Ставрополь → Другое Хотел бы по общаться

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