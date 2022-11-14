Ставрополь

Собираю людей для игры в настолки. Планирую собираться каждую пятницу в 20:00. Узнать подробности и зарезервировать место для игры можно в группе ТГ https://t.me/+VQyoi0srA7g0ZTg6 В месте сбора присутствуют коты. Людям с аллергией просьба учитывать этот нюанс. Планируемое количество человек на настолках до 8. В группе нас уже 31 человек (2 присоединились через данное объявление😄). Никакого коммерческого интереса у меня нет. Делаю досуг для себя любимого😅😂

От пользователя @CherTolik

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