Ставрополь
Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)

фото пользователя CherTolik
собрать компанию

Собираю людей для игры в настолки. Планирую собираться каждую пятницу в 20:00. Узнать подробности и зарезервировать место для игры можно в группе ТГ
https://t.me/+VQyoi0srA7g0ZTg6

В месте сбора присутствуют коты. Людям с аллергией просьба учитывать этот нюанс.

Планируемое количество человек на настолках до 8.

В группе нас уже 31 человек (2 присоединились через данное объявление😄).

Никакого коммерческого интереса у меня нет. Делаю досуг для себя любимого😅😂

От пользователя @CherTolik

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