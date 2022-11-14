Ставрополь
Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)
Собираю людей для игры в настолки. Планирую собираться каждую пятницу в 20:00. Узнать подробности и зарезервировать место для игры можно в группе ТГ
https://t.me/+VQyoi0srA7g0ZTg6
В месте сбора присутствуют коты. Людям с аллергией просьба учитывать этот нюанс.
Планируемое количество человек на настолках до 8.
В группе нас уже 31 человек (2 присоединились через данное объявление😄).
Никакого коммерческого интереса у меня нет. Делаю досуг для себя любимого😅😂
От пользователя @CherTolik
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ставрополь
Можно выгулять своих питомцев
Походы в спортзал
желание прогулялся, и подышать воздухом
Сбор для игры в настолки
Прогуляться в центре города
Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;
Хочу замёрзнуть до смерти
Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀
Даты можно редактировать. Я за всё:
встретиться с смелой девушкой
Я хочу найти соседку на подселение к себе в квартиру)
Погулять, поесть пиццы
Хочешь найти новых друзей в городе Ставрополь?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ставрополь, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!