Ставрополь
Хотел бы по общаться

фото пользователя Dmitro
прогуляться, перекусить

Думаю мы найдём о чем можно поговорить в может и что то больше .

От пользователя @Dmitro

1 участник
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