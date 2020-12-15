Ставрополь
Хочу замёрзнуть до смерти
Давно хочу попробовать окунуться в холодный родник, тем более, сейчас погодка самое то)
В субботу либо воскресенье хочу сходить на мамайку и как следует охладиться)
От пользователя @BananaParty
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ставрополь
Погулять, поесть пиццы
Можно выгулять своих питомцев
прогуляться и поснимать стрит-фото, или где-нибудь сесть порисовать
Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)
встретиться с смелой девушкой
Прогуляться в центре города
Ставрополь
Походы в спортзал
желание прогулялся, и подышать воздухом
Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀
Узнать город
Хотел бы по общаться
Хочешь найти новых друзей в городе Ставрополь?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ставрополь, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!