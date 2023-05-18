Сочи
Я сыграю, ты споёшь)

фото пользователя Kirill_95
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Я принесу гитару на пляж, есть здесь артисты/самоучки?

От пользователя @Kirill_95

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