Сочи
Выпить вкусный кофе!

фото пользователя Kirel
прогуляться, перекусить

От пользователя @Kirel

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