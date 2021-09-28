прогуляться, перекусить

От пользователя @LexL

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Сочи → Другое Сходить в Сочи Парк

Сочи → Другое Пересечься за чашечкой кофе, прогуляться.

Сочи → Другое Не умирать со скуки)

Сочи → Другое Танцевать под открытым небом

Сочи → Другое Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Сочи → Другое Компанию для прогулки по достопримечательностям Сочи

Сочи → Другое Выехать на природу

Сочи → Другое Провести весело время, познакомиться)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!