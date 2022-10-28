Сочи
Встретиться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Isi26
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Сочи
Сочи → Другое
Выпить вкусный кофе!
Сочи → Другое
Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)
Сочи → Другое
Салют ! Очень тошно от бытовухи.
Сочи → Другое
Поболтаем ?)
Сочи → Другое
Настольные игры, обмен настолками
Сочи → Другое
Прогуляться
Сочи → Другое
Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!
Сочи → Другое
Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)
Сочи → Другое
Покататься на лонгборде около морпорта на закате
Сочи → Другое
Не умирать со скуки)
Сочи → Другое
Танцевать под открытым небом
Сочи → Другое
Выехать на природу
Хочешь найти новых друзей в городе Сочи?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Сочи, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!