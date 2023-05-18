прогуляться, перекусить

От пользователя @Medusa

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Сочи → Другое Пересечься за чашечкой кофе, прогуляться.

Сочи → Другое Погнали в рок-бар🤟🏻

Сочи → Другое Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)

Сочи → Другое Салют ! Очень тошно от бытовухи.

Сочи → Другое По гулять по общаться

Сочи → Другое Экстримальная прогулка на велосипедах

Сочи → Другое Покататься на лонгборде около морпорта на закате

Сочи → Другое Нет запретных тем🤷‍♂️

Сочи → Другое Ищу сестёр и братьев для общения )

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