Сочи
Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!
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От пользователя @Daria_Goncharova
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Готов выслушать и поделиться своим мнением -если это нужно)
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