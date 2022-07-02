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От пользователя @Ivan_Yourlove

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Сочи → Другое Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Сочи → Другое Танцевать под открытым небом

Сочи → Другое Погнали в рок-бар🤟🏻

Сочи → Другое Выехать на природу

Сочи → Другое Покататься на лонгборде около морпорта на закате

Сочи → Другое Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)

Сочи → Другое Погулять сходить в кафешку

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