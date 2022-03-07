Сочи
Покататься на лонгборде около морпорта на закате

фото пользователя Mirkekmdma
активный отдых

Лонгборд выдам, у меня их 2

От пользователя @Mirkekmdma

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Сочи

маленькое фото пользователя desertSuN
Сочи → Другое

Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

маленькое фото пользователя Polly98
Сочи → Другое

Погулять в центре пока я здесь :)

маленькое фото пользователя Angela83
Сочи → Другое

Кто хочет на море

маленькое фото пользователя Naya
Сочи → Другое

Настолочки

маленькое фото пользователя Animaj
Сочи → Другое

Сходить в Сочи Парк

маленькое фото пользователя anqwerchi
Сочи → Другое

погулять, посмотреть сочи

маленькое фото пользователя Arthur1
Сочи → Другое

Провести весело время, познакомиться)

маленькое фото пользователя Irin._123
Сочи → Другое

Прогуляться, сходить в кино

маленькое фото пользователя Tosha33
Сочи → Другое

Прогулка по городу или пеший по

маленькое фото пользователя AnRa
Сочи → Другое

Ищу сестёр и братьев для общения )

маленькое фото пользователя Dimka_1991
Сочи → Другое

Не умирать со скуки)

маленькое фото пользователя RussianMorning
Сочи → Другое

сгонять в какие-то ламповые места

Хочешь найти новых друзей в городе Сочи?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Сочи, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!