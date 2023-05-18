Сочи
Погулять в центре пока я здесь :)

фото пользователя Polly98
другое

Приехала на пару дней, с радостью бы погуляла по центру / покаталась на самокатах

От пользователя @Polly98

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