Сочи
Погулять в центре пока я здесь :)
другое
Приехала на пару дней, с радостью бы погуляла по центру / покаталась на самокатах
От пользователя @Polly98
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