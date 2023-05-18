Приехала на пару дней, с радостью бы погуляла по центру / покаталась на самокатах

От пользователя @Polly98

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Сочи → Другое Буду рада найти новых друзей

Сочи → Другое Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)

Сочи → Другое Пересечься за чашечкой кофе, прогуляться.

Сочи → Другое Провести весело время, познакомиться)

Сочи → Другое Прогуляться, сходить в кино

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