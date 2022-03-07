путешествия

От пользователя @Fairyleaf

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Сочи → Другое Прогулка по городу или пеший по

Сочи → Другое Сходить в Сочи Парк

Сочи → Другое Готов выслушать и поделиться своим мнением -если это нужно)

Сочи → Другое Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)

Сочи → Другое Я сыграю, ты споёшь)

Сочи → Другое По гулять по общаться

Сочи → Другое Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Сочи → Другое Танцевать под открытым небом

Сочи → Другое Не умирать со скуки)

Сочи → Другое Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!

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