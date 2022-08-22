прогуляться, перекусить

От пользователя @7575

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Сочи → Другое Кто хочет на море

Сочи → Другое Готов выслушать и поделиться своим мнением -если это нужно)

Сочи → Другое Салют ! Очень тошно от бытовухи.

Сочи → Другое Погулять в центре пока я здесь :)

Сочи → Другое Экстримальная прогулка на велосипедах

Сочи → Другое Провести весело время, познакомиться)

Сочи → Другое Сходить в Сочи Парк

Сочи → Другое Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)

Сочи → Другое сгонять в какие-то ламповые места

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