Сочи
Настольные игры, обмен настолками
другое
Можно посидеть в игротеке хобби геймс на ул. Роз или просто обмен настолками
От пользователя @Naya
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