Сочи
Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

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прогуляться, перекусить

От пользователя @desertSuN

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