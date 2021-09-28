Сочи
Компанию для прогулки по достопримечательностям Сочи

фото пользователя Olga_iz_Nsk_88
прогуляться, перекусить

Отдыхаю в Лазаревском до 15.06, так что несколько раз выберусь в Сочи прогуляться. Если найдется компания, то буду только рада

От пользователя @Olga_iz_Nsk_88

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Dimka_1991
Сочи → Другое

Не умирать со скуки)

маленькое фото пользователя Kirill_95
Сочи → Другое

Я сыграю, ты споёшь)

маленькое фото пользователя RussianMorning
Сочи → Другое

сгонять в какие-то ламповые места

маленькое фото пользователя Dariiia
Сочи → Другое

Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)

маленькое фото пользователя Food
Сочи → Другое

Салют ! Очень тошно от бытовухи.

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Сочи → Другое

Погулять перекусить в Воронеже

маленькое фото пользователя Medusa
Сочи → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Laura25
Сочи → Другое

Буду рада найти новых друзей

маленькое фото пользователя Avee
Сочи → Другое

Танцевать под открытым небом

маленькое фото пользователя Angela83
Сочи → Другое

Кто хочет на море

маленькое фото пользователя Arthur1
Сочи → Другое

Провести весело время, познакомиться)

маленькое фото пользователя 7575
Сочи → Другое

Пересечься за чашечкой кофе, прогуляться.

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!