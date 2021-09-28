Отдыхаю в Лазаревском до 15.06, так что несколько раз выберусь в Сочи прогуляться. Если найдется компания, то буду только рада

От пользователя @Olga_iz_Nsk_88

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Сочи → Другое Пересечься за чашечкой кофе, прогуляться.

Сочи → Другое Провести весело время, познакомиться)

Сочи → Другое Кто хочет на море

Сочи → Другое Танцевать под открытым небом

Сочи → Другое Буду рада найти новых друзей

Сочи → Другое Погулять перекусить в Воронеже

Сочи → Другое Салют ! Очень тошно от бытовухи.

Сочи → Другое Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)

Сочи → Другое сгонять в какие-то ламповые места

Сочи → Другое Я сыграю, ты споёшь)

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