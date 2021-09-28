Сочи
Компанию для прогулки по достопримечательностям Сочи
прогуляться, перекусить
Отдыхаю в Лазаревском до 15.06, так что несколько раз выберусь в Сочи прогуляться. Если найдется компания, то буду только рада
От пользователя @Olga_iz_Nsk_88
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