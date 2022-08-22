прогуляться, перекусить

От пользователя @haller

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Сочи → Другое Провести весело время, познакомиться)

Сочи → Другое Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!

Сочи → Другое Буду рада найти новых друзей

Сочи → Другое Сходить в Сочи Парк

Сочи → Другое Погулять в центре пока я здесь :)

Сочи → Другое Нет запретных тем🤷‍♂️

Сочи → Другое Не умирать со скуки)

Сочи → Другое Покататься на лонгборде около морпорта на закате

Сочи → Другое По гулять по общаться

Хочешь найти новых друзей в городе Сочи?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Сочи, чтобы весело провести время.

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