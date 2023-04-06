Сочи
Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dariiia
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