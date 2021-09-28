Сочи
Готов выслушать и поделиться своим мнением -если это нужно)
пообщаться
От пользователя @Romsol
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Сочи
Сочи → Другое
Выпить кофе
Сочи → Другое
Компанию для прогулки по достопримечательностям Сочи
Сочи → Другое
Прогуляться, перекусить
Сочи → Другое
Погулять в центре пока я здесь :)
Сочи → Другое
Выпить вкусный кофе!
Сочи → Другое
Потанцевать под красивую музыку у меня дома
Сочи → Другое
Настольные игры, обмен настолками
Сочи → Другое
Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!
Сочи → Другое
Пофоткать друг,друга
Сочи → Другое
Прогуляться
Сочи → Другое
Провести весело время, познакомиться)
Сочи → Другое
Буду рада найти новых друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Сочи?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Сочи, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!