Сочи
Буду рада найти новых друзей

фото пользователя Laura25
прогуляться, перекусить

От пользователя @Laura25

2 участника
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Пересечься за чашечкой кофе, прогуляться.

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