Сочи
Beach Open Air "Алхимия"
сходить на мероприятие
Кто пойдёт во все тяжкие на тусу от Breaking Bad Bar?
От пользователя @PersonaNonGrata
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Сочи
Сочи → Другое
Прогуляться, сходить в барчик
Сочи → Другое
По гулять по общаться
Сочи → Другое
Пофоткать друг,друга
Сочи → Другое
Настолочки
Сочи → Другое
Компанию для прогулки по достопримечательностям Сочи
Сочи → Другое
Совместный отдых, экскурсии
Сочи → Другое
Экстримальная прогулка на велосипедах
Сочи → Другое
Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)
Сочи → Другое
Настольные игры, обмен настолками
Сочи → Другое
Прогуляться
Сочи → Другое
Выпить кофе
Сочи → Другое
Готов выслушать и поделиться своим мнением -если это нужно)
Хочешь найти новых друзей в городе Сочи?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Сочи, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!