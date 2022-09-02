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Смоленск → Другое Кто хочет со мной отдыхать пишите мне 🤙

Смоленск → Другое Кто пройдётся со мной по смолу?)

Калининград → Другое Пообщаемся о природе

Смоленск → Другое Как насчет прогуляться, куда-нибудь заглянуть?

Смоленск → Другое Кто хочет на квадриках покататься?

Смоленск → Другое Ищу подругу для дружбы

Смоленск → Другое Общение, колесим по ночам

Смоленск → Другое Кто-то в Смоленске выходит гулять?😅

Смоленск → Другое Пройтись в парке, угощаю кофе)

Смоленск → Другое Покатушки,а там посмотрим

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