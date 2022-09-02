Смоленск: найди компанию. Новые события

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фото пользователя Wrednayatema0 прогуляться, перекусить

Ищу подругу-сестру

@Wrednayatema0


фото пользователя Teo._.dor прогуляться, перекусить

Кто-то в Смоленске выходит гулять?😅

@Teo._.dor


фото пользователя Natalik пообщаться

Пообщаться, погулять, завести друзей😊

@Natalik


фото пользователя IrinaReiko прогуляться, перекусить

Кто хочет на квадриках покататься?

@IrinaReiko


фото пользователя AstDn пообщаться

Покатушки,а там посмотрим

@AstDn


фото пользователя maksimjch1988 пообщаться

Макс-студия-80

@maksimjch1988


фото пользователя Rupert прогуляться, перекусить

Как насчет прогуляться, куда-нибудь заглянуть?

@Rupert


фото пользователя Masha136 пообщаться

Пообщаемся о природе

@Masha136


фото пользователя gaga67 прогуляться, перекусить

Пройтись в парке, угощаю кофе)

@gaga67


фото пользователя Olga_Sml прогуляться, перекусить

Кто составит компанию на бокал вина

@Olga_Sml


фото пользователя Shuro активный отдых

Кто пройдётся со мной по смолу?)

@Shuro


фото пользователя mr_jr пообщаться

Общение, колесим по ночам

@mr_jr


фото пользователя Deva.77 прогуляться, перекусить

Ищу подругу для дружбы

@Deva.77


фото пользователя Diler_1.1981 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Diler_1.1981


фото пользователя Azamd прогуляться, перекусить

Кто хочет со мной отдыхать пишите мне 🤙

@Azamd


Как найти друзей в г. Смоленск

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