Симферополь
Настолки Феодосия-Щебетовка

фото пользователя Komsom0lka
прогуляться, перекусить

Как вам идея собраться и отлично провести время?
Я только в начале пути к миру настолок, но быстро учусь и за любой кипишь

От пользователя @Komsom0lka

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