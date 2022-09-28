Шахты: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Ekvtime прогуляться, перекусить

Встретиться по обоюдному желанию)

@Ekvtime


фото пользователя Andrew3210_1 прогуляться, перекусить

Найти человека чтобы меня поняли

@Andrew3210_1


 прогуляться, перекусить

Я хочу пойти на последний сеанс на каток

@AMG24


 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Vin17


Как найти друзей в г. Шахты

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: