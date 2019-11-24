Северодвинск

прогуляться, перекусить

Я высокая и рост для меня важен в общении главное не ниже 164. Лучше ближе к 184 см ) Так как мой рост такой :) Опсалютно всё равно по полу и ариентации. Я всё понимаю. Желательно не курящий человек . На матах можно, но не сапожник. Прям иууу когда матюгаются через слово . Сама в своём роде не верю в Бога. Пишу для того чтобы ты знал(а) об этом. Поддерживаю всем телом чёрный юмор. Это для меня тоже важно при общении с тобой.