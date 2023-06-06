Севастополь
Прогуляться в лес за грибами

фото пользователя Anhell
другое

Я не обещаю найти грибы, поскольку я в этом деле новичок и не знаю грибных мест, но я знаю что люди сейчас собирают, а значит Надежда что то найти есть. Если у тебя есть машина это может быть район гончарного, если нет - тогда район дегачей.

От пользователя @Anhell

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