Севастополь
Прогуляться в лес за грибами
Я не обещаю найти грибы, поскольку я в этом деле новичок и не знаю грибных мест, но я знаю что люди сейчас собирают, а значит Надежда что то найти есть. Если у тебя есть машина это может быть район гончарного, если нет - тогда район дегачей.
От пользователя @Anhell
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