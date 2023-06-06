Севастополь
Ищу единомышленников
Привет! Изучаю психологию, работаю с наставником уже 5 лет, и сейчас ищу единомышленников в Севастополе, кто также как и я интересуется:
- саморазвитием и самоисследованием
- хочет обрести знания по улучшению качества своей жизни за счет грамотного взаимодействия с людьми
- обрести навыки взрослых действий
- научиться выражать свои чувства и желания
- повысить свой уровень осознанности
Для всего этого я хочу собрать небольшую группу людей - 6 чел, чтобы собираться вместе и тренироваться на реальных жизненных ситуациях.
Эффективность работы в группе позволяет в десятки раз быстрее обретать конкретные навыки.
Не коммерция, не секта) Есть отклик? Пиши! Подробности изложу в ответе🙏
От пользователя @EvgeniyOrel
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