Севастополь

собрать компанию

Привет! Изучаю психологию, работаю с наставником уже 5 лет, и сейчас ищу единомышленников в Севастополе, кто также как и я интересуется:

- саморазвитием и самоисследованием

- хочет обрести знания по улучшению качества своей жизни за счет грамотного взаимодействия с людьми

- обрести навыки взрослых действий

- научиться выражать свои чувства и желания

- повысить свой уровень осознанности



Для всего этого я хочу собрать небольшую группу людей - 6 чел, чтобы собираться вместе и тренироваться на реальных жизненных ситуациях.



Эффективность работы в группе позволяет в десятки раз быстрее обретать конкретные навыки.



Не коммерция, не секта) Есть отклик? Пиши! Подробности изложу в ответе🙏