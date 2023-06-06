Севастополь
Гуляние перекусывание

фото пользователя Neil_pew
прогуляться, перекусить

Погулять в Севике, можно на пляж, съесть вкусный чебурек, желательно с пивом

От пользователя @Neil_pew

1 участник
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