Сергиев Посад
Покататься на ватрушке , повеселиться.
активный отдых
Хочу найти вторую половинку ,да и вообще развеется
От пользователя @Rom200
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