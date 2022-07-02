Саратов
Сходить куда нибудь погулять или в кино

фото пользователя Sasha1
прогуляться, перекусить

От пользователя @Sasha1

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Kristy
Саратов → Другое

Геймеры тут?

маленькое фото пользователя Renza
Саратов → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Fumo
Саратов → Другое

А можно поговорить о искусстве ? А лучше поспорить ?)

маленькое фото пользователя Okamy
Саратов → Другое

Ищу людя или людей, что бы понаматывать километраж по городу.

маленькое фото пользователя Natali_S
Саратов → Другое

Центр города

маленькое фото пользователя Lengston
Саратов → Другое

Хочу сходить в бар

маленькое фото пользователя EllenBlue4
Саратов → Другое

Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

маленькое фото пользователя Ajahe86
Саратов → Другое

Встретится и погулять

маленькое фото пользователя makaveli
Саратов → Другое

Кто пойдет гулять?

маленькое фото пользователя W0lfy
Саратов → Другое

Лето началось, пора гулять

маленькое фото пользователя Awake
Саратов → Другое

Готов скоротать время за беседой :)

маленькое фото пользователя MrVagner
Саратов → Другое

Прогулочка

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!