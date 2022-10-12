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От пользователя @Max13

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Саратов → Другое Геймеры тут?

Саратов → Другое А можно поговорить о искусстве ? А лучше поспорить ?)

Саратов → Другое Ах лето🤩 у кого какие планы?

Саратов → Другое Лето началось, пора гулять

Саратов → Другое И где-нибудь посидеть в ресторанчике отдохнуть

Саратов → Другое Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

Саратов → Другое Сходить в кафе

Саратов → Другое Кто пойдет гулять?

Саратов → Другое Поговорим на разные темы

Саратов → Другое Сходить в кино

Саратов → Другое Погулять, в кино

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