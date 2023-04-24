Саратов
Пройтись пешочком, заглянуть в бар, послушать музыку

фото пользователя Pavelf
прогуляться, перекусить

От пользователя @Pavelf

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