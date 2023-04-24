прогуляться, перекусить

От пользователя @Pavelf

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Саратов → Другое Хочу сходить в бар

Саратов → Другое Поговорим на разные темы

Саратов → Другое Сходить куда нибудь погулять или в кино

Саратов → Другое Если у тебя стресс, депрессия, бессонница - приглашаю поболтать❤️

Саратов → Другое Мечты должны быть реальны или фантастически сумашедшими?

Саратов → Другое Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

Саратов → Другое Я хочу найти подругу лет 13-14

Саратов → Другое Лето началось, пора гулять

Саратов → Другое Пишите в личные сообщения

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