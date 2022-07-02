Саратов
Прогуляться по проспекту героев отечества

фото пользователя Max13
прогуляться, перекусить

Прогуляться по проспекту, посидеть, пообщаться на разные темы.

От пользователя @Max13

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