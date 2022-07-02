Прогуляться по проспекту, посидеть, пообщаться на разные темы.

От пользователя @Max13

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Саратов → Другое Встретится и погулять

Саратов → Другое Ищу людя или людей, что бы понаматывать километраж по городу.

Саратов → Другое Я хочу найти подругу лет 13-14

Саратов → Другое Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

Саратов → Другое Сходить куда нибудь погулять или в кино

Саратов → Другое Просто поболтать о погоде

Саратов → Другое И где-нибудь посидеть в ресторанчике отдохнуть

Саратов → Другое что писать не понятно

Саратов → Другое Если у тебя стресс, депрессия, бессонница - приглашаю поболтать❤️

Саратов → Другое Поговорим на разные темы

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