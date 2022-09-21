прогуляться, перекусить

От пользователя @Renza

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Саратов → Другое Погулять, в кино

Саратов → Другое Встретится и погулять

Саратов → Другое Готов скоротать время за беседой :)

Саратов → Другое И где-нибудь посидеть в ресторанчике отдохнуть

Саратов → Другое Ищу людя или людей, что бы понаматывать километраж по городу.

Саратов → Другое Сходить куда нибудь погулять или в кино

Саратов → Другое что писать не понятно

Саратов → Другое Сходить в кино

Саратов → Другое Лето началось, пора гулять

Саратов → Другое Прогуляться по проспекту героев отечества

Саратов → Другое Пройтись пешочком, заглянуть в бар, послушать музыку

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