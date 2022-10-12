прогуляться, перекусить

От пользователя @Amir1

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Саратов → Другое Погулять, в кино

Саратов → Другое Прогуляться по проспекту героев отечества

Саратов → Другое Геймеры тут?

Саратов → Другое Сходить в кино

Саратов → Другое Хочу сходить в бар

Саратов → Другое Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

Саратов → Другое что писать не понятно

Саратов → Другое Лето началось, пора гулять

Саратов → Другое Если у тебя стресс, депрессия, бессонница - приглашаю поболтать❤️

Саратов → Другое Сходить в кафе

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